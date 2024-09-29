Главу Пентагона разгневало позднее предупреждение Израиля о покушении на Насраллу

Израиль предупредил США о покушении на Насраллу за считаные минуты до операции

Израиль сообщил руководству США о готовящемся покушении на лидера ливанской шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллу всего за несколько минут до начала операции. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на инсайдеров.

По данным источника, глава Пентагона Ллойд Остин пришел в ярость, когда министр обороны Израиля Йоав Галант проинформировал его о намерении ликвидировать Насраллу.

Американским чиновникам не понравилось, что Израиль не предоставил США достаточно времени для подготовки к возможной ответной реакции, несмотря на множество рисков, с которыми сталкиваются Штаты в регионе.

Ранее ЦАХАЛ обнародовал кадры вылета истребителя F-15I, который задействовали в операции по ликвидации главаря «Хезболлы». Израильская авиация сбросила на бункер Насраллы несколько десятков бомб.