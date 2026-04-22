Израильские военные блокировали доступ к раненым журналистам в Ливане

NNA: ЦАХАЛ блокировал раненых журналистов на юге Ливана после авиаудара

Израильские военнослужащие блокировали доступ к раненым сотрудникам СМИ на юге Ливана после повторного авиаудара по поселению Тайри. Об этом сообщило агентство NNA .

«Силы противника окружили район, где находятся две журналистки, и не позволяют спасателям добраться до них», — передал источник издания.

По предварительной информации, при ударе пострадали ливанские корреспонденты Амаль Халиль и Зейнаб Фарадж. Скорая помощь также не может подъехать к ним.

Ранее стало известно, что житель Ливана погиб при атаке израильского беспилотника по окраине поселения Джабура в Западной Бекаа на юго-востоке страны. Пострадали еще два человека.