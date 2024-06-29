Израильские дипломаты в Белграде не пострадали в результате попытки теракта

Посольство Израиля сообщило об отсутствии пострадавших при стрельбе в Белграде

Nemanja Cabric/XinHua
Фото: Nemanja Cabric/XinHua/Global Look Press

Никто из сотрудников израильского посольства в Белграде не пострадал в результате попытки теракта. Дипмиссию закрыли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МИД Израиля.

«Пострадал местный полицейский. Обстоятельства происшествия выясняются», — уточнили дипломаты.

Глава МВД Сербии Ивица Дачич сообщил, что неизвестный открыл стрельбу из арбалета и ранил сотрудника жандармерии. Злоумышленника нейтрализовали ответным огнем.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестные обстреляли автобус. ЧП случилось возле станции метро «Лесная». Пули разбили стекла автобуса.

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