Израильская полиция задержала за экстремизм русскоязычную пару

Правоохранители задержали в Израиле русскоязычную супружескую пару по подозрению в экстремизме. Об этом со ссылкой пресс-службу израильской полиции сообщило РИА «Новости» .

Чету задержали в городе Ришон-ле-Цион. У подозреваемых нашли дома оружие, пропалестинские плакаты и джихадистскую литературу.

«В ходе расследования выяснилось, что у супругов хранилось огнестрельное оружие, экстремистская литература левого и джихадистского толка и антиизраильские плакаты», — отметили в пресс-службе.

По информации израильской полиции, задержанные приехали из России несколько лет назад. Супругов также подозревают в причастности к изображению пропалестинских граффити.

Ранее жителя Приморского края арестовали на пять суток из-за того, что он разжигал в соцсети национальную и религиозную вражду в ходе обсуждения действий израильских военных в секторе Газа. Пользователя признали виновным в совершении административного правонарушения, свою вину он признал.