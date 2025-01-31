Жителя Приморья арестовали на 5 суток за поддержку агрессии Израиля в соцсетях

Жителя Приморского края арестовали на пять суток за разжигание национальной и религиозной вражды в ходе обсуждения действий Израиля в Газе в соцсети. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия Приморья .

По данным комиссии, в соцсетях мужчина активно поддержал агрессивные действия Израиля против жителей Газы. На следующий день его задержали правоохранители. В итоге пользователя признали виновным в совершении административного правонарушения и арестовали на пять суток.

«Мужчина признал свою вину и даже записал обращение к тем, кто все еще думает, что в социальных сетях можно писать все, что угодно», — заявили в комиссии.

Ранее стало известно, что россиянин Александр Труфанов попал в первый список на обмен заложниками между Израилем и ХАМАС. Всего на первом этапе должны освободить 33 пленника. Президент России Владимир Путин заявил, что МИД РФ должен сделать все, чтобы освободить россиянина из плена в Палестине.