«Хезболла» ударила по авиабазе в Израиле

Ливанское движение «Хезболла» ударило по авиабазе на севере Израиля. Об этом проиранская группировка сообщила в телеграм-канале .

«Движение атаковало группой беспилотников радиолокационные станции и диспетчерские пункты на авиабазе Рамат-Давид», — уточнили представители шиитского движения.

Там объяснили, что атаку совершили в ответ на израильскую агрессию и удары по городам и поселкам, в том числе Бейруту, которые привели к многочисленным жертвам среди мирных жителей. Многим пришлось покинуть свои дома.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио предупредил о подготовке нового, более жесткого этапа операции против Ирана.