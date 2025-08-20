Израильская армия начала наступление на Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наступление на город Газы. Об этом бригадный генерал Эффи Дефрин рассказал изданию Jerusalem Post

По его словам, военные уже контролируют окраины Газы.

«ЦАХАЛ начал первые шаги по вторжению в город Газа», — отметили авторы публикации.

Ранее Дефрин подтвердил, что Минобороны Израиля призовет на службу дополнительно около 60 тысяч резервистов. Генерал обратил внимание, что ЦАХАЛ стремится к тому, чтобы жители Газы эвакуироваться в безопасные места, смогли получить гумпомощь и медицинское обслуживание.

Накануне стало известно, что Минобороны Израиля утвердило план захвата города Газа.