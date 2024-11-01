Израиль задумался о возвращении России Александровского подворья

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к работе группы по возвращению России Александровского подворья в Иерусалиме. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель Императорского православного палестинского общества, бывший премьер-министр Сергей Степашин.

«Она работает, все материалы у нас представлены, они сейчас изучаются, и никаких юридических оснований не признать эту собственность государства сегодня нет», — подчеркнул он.

Александровское подворье было оформлено на дом Романовых, но после революции 1917 года возник конфликт собственности. Сейчас здание формально принадлежит так называемому Православному палестинскому обществу во главе с Николаем Воронцовым-Гофманом, который готов судиться за право владения.

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