Дроны атаковали флотилию Греты Тунберг у Газы

Команда флотилии с Гретой Тунберг рассказала о об атаке дронов

Глобальная флотилия Сумуда», в которой участвует активистка Грета Тунберг столкнулась с атакой одного из судов во время следования в сторону Газы. Об этом сообщили представители флотилии в Instagram*.

«Одно из главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником», — говорится в сообщении.

Во время атаки дроном пассажиры и экипаж не пострадали. На кораблях флотилии находится гуманитарная помощь — еда, вода и лекарства.

Шведская активистка Грета Тунберг организовала флотилию из 20 судов и направилась из Барселоны в сторону сектора Газа с целью попытки снять блокаду региона.

Власти Израиля ранее заявили о готовности поместить Тунберг в тюрьму для террористов, которая пообещала проникнуть на территорию сектора Газа.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.