Дроны атаковали флотилию Греты Тунберг у Газы
Команда флотилии с Гретой Тунберг рассказала о об атаке дронов
Глобальная флотилия Сумуда», в которой участвует активистка Грета Тунберг столкнулась с атакой одного из судов во время следования в сторону Газы. Об этом сообщили представители флотилии в Instagram*.
«Одно из главных судов, известное под названием Family Boat, которое перевозит членов руководящего комитета GSF, было поражено, предположительно, беспилотником», — говорится в сообщении.
Во время атаки дроном пассажиры и экипаж не пострадали. На кораблях флотилии находится гуманитарная помощь — еда, вода и лекарства.
Шведская активистка Грета Тунберг организовала флотилию из 20 судов и направилась из Барселоны в сторону сектора Газа с целью попытки снять блокаду региона.
Власти Израиля ранее заявили о готовности поместить Тунберг в тюрьму для террористов, которая пообещала проникнуть на территорию сектора Газа.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.