Израиль заблокирует телеканал Al Jazeera | 360°

Мир 05 мая 2024, 13:53 Израиль заблокирует телеканал Al Jazeera Нетаньяху: кабмин Израиля единогласно проголосовал за закрытие канала Al Jazeera Amos Ben Gershom/Israel Gpo / Global Look Press

Читать 360 в

Правительство Израиля решило закрыть телеканал Al Jazeera на территории страны. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в соцсети Х сообщил, что кабмин единогласно поддержал такое решение.

«Возглавляемое мной правительство единогласно приняло решение: в Израиле будет закрыт провокационный канал Al Jazeera», — указал он.

Реклама

Приостановить вещание катарского телеканала Al Jazeera в Израиле решили из-за его репортажей о войне в Газе.

Закон, который разрешает закрывать в стране «враждебные СМИ», парламент Израиля утвердил во втором и третьем чтениях. Тогда стало известно, что после одобрения закона премьер-министр Нетаньяху немедленно примет меры по закрытию офиса Al Jazeera. У властей также будут полномочия конфисковывать оборудование прессы, если будет установлено, что ее деятельность наносит «реальный ущерб безопасности государства».

Ранее телеканал Al Jazeera сообщал, что самолеты ВВС Израиля нанесли удары по южной и центральной части сектора Газа. В результате бомбардировок погибли 15 палестинцев. Кроме того, журналисты рассказали, что более 150 тел нашли в массовом захоронении, организованном израильскими военными, в секторе Газа.