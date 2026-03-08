Израиль выпустил две ракеты по лагерю палестинцев в Ливане

Лагерь палестинских беженцев Айн-эль-Хильве на юге Ливана, недалеко от Сайды, попал под удар израильских ВМС. Есть погибшие и раненые, сообщило агентство Al-Markaziya .

Израильский военный корабль обстрелял районы Хай-эт-Таввари и Таамир, где базируется радикальное движение ХАМАС. Последняя израильская атака на лагерь палестинцев произошла 20 февраля, когда погибли два полевых командира ХАМАС.

Число жертв израильских ударов по Ливану приблизилось к 400. Ранения получили 1160 человек, в том числе 24 ребенка и 24 женщины. Тысячи людей эвакуировали из южных пригородов Бейрута.

Ранее израильская армия понесла первые потери в операции против «Хезболлы» в Ливане. Погибли два солдата ЦАХАЛ. Один из них — старший сержант Махер Хатар.