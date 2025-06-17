Израиль уличили в нежелании выйти на путь мирного урегулирования

Власти Израиля не готовы выходить на путь мирного урегулирования конфликта с Ираном. Так ситуацию на Ближнем Востоке прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«В настоящий момент мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона и президент Владимир Путин выражали готовность в оказании посреднических услуг, однако Израиль не ответил на это предложение.

Песков оценил ситуацию на Ближнем Востоке как тревожную и отметил, что Россия призывает стороны конфликта как можно скорее перейти на путь дипломатического урегулирования.

«Мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти на мирный политико-дипломатический трек урегулирования», — добавил он.

Кроме того, пресс-секретарь президента России рассказал, что российское посольство в Тегеране проводит большую координирующую работу в вопросе эвакуации россиян из Ирана. Выход осуществляется в основном через КПП на границе с Азербайджаном.