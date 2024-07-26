Израиль уличили в давлении на Белый дом из-за оружия

Израильское руководство тайно оказывает давление на администрацию президента США, чтобы ускорить поставки вооружений в ЦАХАЛ. Об этом сообщила газета Politico .

По ее данным, израильская делегация во время визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон передала конгрессу перечень необходимого оружия. Израиль стремится пополнить арсеналы перед американскими выборами, которые пройдут в ноябре.

Также израильские власти опасаются эскалации противостояния с «Хезболлой» в Ливане заключили в издании.

Ранее Нетаньяху призвал Белый дом создать на Ближнем востоке альянс, целью которого будет нейтрализация «угрозы» со стороны Ирана. Он напомнил об истории создания НАТО и предположил, что США и Израиль могут организовать подобную структуру в регионе. Премьер предложил пригласить в новый альянс страны, которые «нормализуют отношения» с израильской стороной. Он также пообещал, что в случае победы ЦАХАЛ в секторе Газа наступит процветание и мир.