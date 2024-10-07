ХАМАС нанес удар по по Тель-Авиву

Военное крыло палестинского движения ХАМАС — бригады «Аль-Кассам» — совершило ракетную атаку на Тель-Авив. Об этом сообщила ее пресс-служба .

«Бригады „Аль-Кассам“ нанесли ракетный залп по городу Тель-Авив», — указали в публикации.

На этом фоне в городе и его южных пригородах сработали сирены воздушной тревоги. РИА «Новости» отметило, что очевидцы слышали несколько громких хлопков, вероятно, от работы систем противовоздушной обороны.

В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что зафиксировали запуск пяти ракет из района Хан-Юниса в южной части сектора Газа, некоторые из которых рухнули в центре страны. Легкие осколочные ранения получили две женщины в возрасте 30 лет, еще несколько человек пострадали по пути в укрытия.

Ранее стало известно число погибших при ударах Израиля по сектору Газа в начале октября.