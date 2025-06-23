Израиль снова атаковал ядерный объект в Фордо

Ядерный объект в Фордо снова подвергся нападению Израиля. Об этом сообщило агентство ILNA со ссылкой на местные власти.

«Несколько минут назад Израиль снова нанес удар по ядерному объекту в Фордо», — заявили авторы материала.

ЦАХАЛ подтвердил, что нанес удар в районе Фордо с целью ограничить доступ к ядерному объекту Ирана.

Соединенные Штаты в ночь на 22 июня атаковали цели в Натанзе, Фордо и Исфахане. Американцы рассчитывали уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу исламской республики.

Иран 23 июня ударил по военной базе США в районе Касрук в западной провинции Сирии Эль-Хасака. Американские войска перевели в состояние повышенной боевой готовности.