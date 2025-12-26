Израиль признал независимость Сомалиленда

В канцелярии израильского премьера сообщили, что Тель-Авив намерен незамедлительно расширить двусторонние связи — прежде всего в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики.

Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил независимость в 1991 году. С тех пор местные власти добиваются международного признания, однако до настоящего времени ни одно государство и ни одна международная организация официально этого не делали; мировое сообщество продолжает считать Сомалиленд частью Сомали.

Территория бывшего Британского Сомалиленда существовала как колония с 1884 по 1960 год и занимает стратегически важное положение у выхода из Красного моря в Индийский океан. После краткого периода независимости в 1960 году регион вошел в состав объединенного Сомали. Гражданская война конца 1980-х годов привела к фактическому распаду страны на несколько самоуправляемых образований, крупнейшим из которых стал Сомалиленд.

В сентябре на Генассамблее ООН Франция, Бельгия, Люксембург и ряд других стран объявили о признании палестинского государства.