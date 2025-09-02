Израиль приступил к мобилизации резервистов для операции в Газе

Reuters: Израиль мобилизует 40 тысяч резервистов для наступления в Газе

Израиль мобилизует около 40 тысяч резервистов для подготовки к новому наступлению на сектор Газа, несмотря на предупреждения со стороны военного командования. Об этом 2 сентября сообщило агентство Reuters .

Резервисты начали прибывать на службу во вторник, 2 сентября, чтобы принять участие в предстоящем наступлении на Газу.

Как передает агентство, кабинет безопасности Израиля, возглавляемый премьер-министром Биньямином Нетаньяху, одобрил расширение операции в Газе для захвата всего сектора в прошлом месяце. На текущий момент Израиль контролирует около 75 процентов территории Газы.

На последнем заседании кабинета безопасности вспыхнули ожесточенные споры. Нетаньяху и его министры настаивали на немедленном наступлении на Газу. С другой стороны, начальник генерального штаба Эяль Замир призывал к заключению соглашения о прекращении огня.

«По словам четырех министров и двух военных чиновников, присутствовавших на встрече, Замир заявил, что эта кампания подвергнет опасности заложников и усилит нагрузку на и без того перегруженную армию», — указано в материале.

Израильская армия 20 августа начала наступление на Газу, сообщили «Известия». В рамках подготовки к операции она призвала 60 тысяч резервистов и продлила службу еще 20 тысячам. Операция получила название «Колесницы Гидеона — 2».