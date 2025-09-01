Израиль предложил отправить Грету Тунберг в тюрьму

Israel Hayom: Израиль планирует отправить Грету Тунберг в тюрьму для террористов

Власти Израиля готовы поместить в тюрьму для террористов шведскую активистку Грету Тунберг, которая в планировала проникнуть на территорию сектора Газа. Об этом сообщила газета Israel Hayom.

«Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху представят план: задержать активистов и поместить их в тюрьмы Кициот и Дамон с условиями для содержания террористов», — отметили в статье.

По данным издания, министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир предложил конфисковать суда, на которых «Флотилия свободы» будет идти к сектору Газа, и передать их израильским силовикам.

В начале августа Тунберг пообещала предпринять новую попытку прорвать блокаду палестинского анклава с помощью судов, которые отправятся из Испании.

Ранее активистку депортировали из Израиля. Она и еще 11 человек планировали доставить гуманитарную помощь в Газу на судне Madleen.