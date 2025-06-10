Израиль депортировал Грету Тунберг

Шведскую активистку Грету Тунберг, которая пыталась попасть в сектор Газа, депортировали из Израиля. Об этом сообщил израильский МИД в соцсети Х .

«Грета Тунберг только что вылетела из Израиля рейсом в Швецию (через Францию)», — отметили в министерстве.

Ранее в ведомстве заявили, что всех остальных задержанных также перевезли в аэропорт Бен-Гурион для последующего возвращения в родные страны.

Те, кто откажется подписать документы о депортации или покинуть Израиль, будут предстать перед судом, предупредили в МИД. Там их ждет решение о депортации согласно израильскому законодательству.

Грета Тунберг и еще 11 активистов планировали отправиться в Газу на судне Madleen, чтобы доставить гуманитарную помощь. В начале июня корабль с 12 участниками на борту, среди которых была Тунберг, покинул Сицилию. Команда намеревалась привезти в сектор Газа детское питание, муку, рис, памперсы, средства женской гигиены и наборы для опреснения воды.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг «странной и злой» и посоветовал ей пройти курсы по управлению гневом. Американский лидер не стал комментировать действия израильских властей, которые, по словам Тунберг, захватили ее в плен. Трамп отметил, что у Израиля и «без похищения Тунберг достаточно проблем».