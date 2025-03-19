ХАМАС предупредил об угрозе заложникам из-за эскалации в Газе

Эскалация в секторе Газа угрожает жизням израильских заложников. Такое заявление в комментарии РИА «Новости» сделал член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

«Эта опасная эскалация, которая привела к материальным и человеческим потерям в рядах палестинцев, не сделает исключением и израильских заложников в секторе Газа и подвергнет их жизни опасности», — предупредил собеседник агентства.

В ночь на 18 марта ЦАХАЛ возобновил удары по Газе. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объяснил, что атаки продолжились из-за отказа палестинского движения принять план США по продлению режима прекращения огня и освобождения заложников.

В результате израильских бомбардировок в секторе Газа погибли 310 человек. Сотни человек получили ранения или пропали без вести.