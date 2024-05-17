Тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС обнаружили в секторе Газа | 360°

Мир 17 мая 2024, 21:01 Тело Шани Лук и еще двух заложников ХАМАС обнаружили в секторе Газа ЦАХАЛ: в Газе нашли тела троих заложников ХАМАС, в том числе студентки Шани Лук Unsplash

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Израильская армия обнаружила в секторе Газа тела троих заложников, похищенных палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«Согласно проверенным данным, которыми мы располагаем, Ицхак Гелернтер, Шани Лук и Амит Бускила были убиты во время резни 7 октября», — отметили представители армии Израиля.

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Тела нашли с помощью данных, полученных в результате допросов пойманных в Газе радикалов. После опознания останков в израильском национальном институте судмедэкспертизы местные власти направили уведомления семьям убитых.

В октябре 2023 года президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил гибель студентки Шани Лук. Глава государства сообщил, что девушку обезглавили.