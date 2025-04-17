Израиль планировал атаковать ядерные объекты Ирана в мае

Американский лидер Дональд Трамп не разрешил Израилю атаковать ядерные объекты Ирана в мае. Об этом сообщила газета The New York Times .

Израиль отказался от своих планов из-за президента США и переговоров последних недель между представителями американской администрации и Ирана.

«Трамп принял решение после месяцев внутренних переговоров о том, следует ли идти по пути дипломатии с Ираном или поддержать Израиль», — написали авторы материала.

Чиновники из Израиля якобы собирались устроить атаку на иранские ядерные объекты и рассчитывали на поддержку Соединенных Штатов. Они обещали откинуть ядерную программу исламской республики на год назад.

Трамп заявлял, что США и Иран ведут прямые консультации. Американцы рассчитывают на решение проблемы иранских ядерных разработок дипломатическим путем.