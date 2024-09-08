Израиль озвучил число выпущенных с территории Ливана снарядов

Израильские военные засекли за 8 сентября порядка 50 запусков снарядов с территории Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Ливанские боевики атаковали северные районы Израиля, системы противовоздушной обороны нейтрализовали часть снарядов. По данным ЦАХАЛ, от обстрелов никто не пострадал. Информация о последствиях ударов не публиковалась.

Около 30 снарядов выпустили в район Верхней Галилеи, порядка 20 зафиксировали в районе Кирьят-Шмоны.

«Армия обороны Израиля успешно перехватила несколько снарядов, остальные упали на открытой местности», — отметили в пресс-службе.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари рассказал, что израильские истребители уничтожили около тысячи ракет ливанского движения «Хезболла». Снаряды хранились в контейнерах на складах. Порядка 100 самолетов атаковали четыре десятка арсеналов «Хезболлы» на территории Ливана. Большая часть ликвидированных снарядов предназначалась для ударов по центральной части Израиля, добавил Хагари.