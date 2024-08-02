«Хезболла» запустила ракеты по израильским самолетам

«Хезболла» выпустила ракеты по самолетам ВВС Израиля, которые вторглись в Ливан

Военные «Хезболла» выпустили ракеты по самолетам израильской ВВС, которые нарушили воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление шиитского движения сопротивления.

«Подразделения ПВО ночью в четверг запустили ракеты по вражеским боевым самолетам в воздушном пространстве Южного Ливана», — указали представители движения.

В заявлении уточнили, что самолеты Израиля вынудили вернуться вглубь своего воздушного пространства.

Впервые «Хезболла» сообщила о применении систем противовоздушной обороны 6 июня. Тогда зенитные ракеты использовали против сверхзвуковых самолетов Израиля, которые вторглись в воздушное пространство на юге Ливана. ПВО вынудила их покинуть территорию. Второй раз движение сообщило о наличии этого вооружения спустя несколько дней.

Недавно ливанское движение осудило убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. «Хезболла» пригрозило усилить борьбу с Израилем.