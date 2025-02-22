Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника

Красный Крест передал израильским военным шестого освобожденного в секторе Газа заложника. Он провел в плену у палестинских группировок около десяти лет, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

«Элитное подразделение ЦАХАЛ и силы Службы общей безопасности сопровождают освобожденного заложника на пути в Израиль, где он пройдет первичное медицинское обследование и встретится с семьей», — уточнили в ЦАХАЛ.

Освобожденным заложником стал 36-летний израильский араб Хишам Шаабан ас-Саид, представитель бедуинской общины. В 2015 году он, страдая от психического расстройства, отправился в Газу.

В отличие от других заложников, Хишам был освобожден без унизительной пропагандистской церемонии, которую ХАМАС устраивал во время предыдущих раундов обмена.

За сегодняшний день палестинские радикалы освободили пятерых заложников из плена в секторе Газа. Четверо из них были захвачены 7 октября 2023 года во время атаки ХАМАС на юге Израиля.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить всех оставшихся израильских заложников в обмен на продолжительное перемирие и вывод израильских военных из сектора Газа. До этого ХАМАС уведомил Организацию освобождения Палестины о возможности передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации и правительственного комитета.