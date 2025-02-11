Израиль откроет огонь в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

Армия Израиля возобновит боевые действия в секторе Газа, если к полудню 15 февраля палестинское движение ХАМАС не освободит израильских заложников. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, сообщил портал Mako.
«Принятое мной и единогласно утвержденное кабинетом решение таково: если ХАМАС не вернет наших заложников до полудня субботы, прекращение огня будет аннулировано», — сказал Нетаньяху на заседании военно-политического кабинета.
Если требования Израиля не будут выполнены, он пообещал возобновить интенсивные боевые действия до окончательного разгрома ХАМАС. По итогам заседания кабинет министров направил посредникам сообщение о необходимости освободить девять заложников.
Ранее лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси пригрозил в случае прекращения перемирия в Ливане и секторе Газа вновь открыть огонь по Израилю. Он подчеркнул, что шиитское движение «Ансар Алла» поддерживает народ Палестины.
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