Израиль организует рейсы для желающих покинуть страну

С 23 июня Израиль откроет возможность для иностранных граждан, застрявших в стране из-за закрытия воздушного пространства, вернуться на родину на специальных репатриационных рейсах. Об этом объявила министр транспорта Мири Регев, сообщил The Times of Israel .

Репатриационные рейсы начнут выполняться со среды. Они вернут в Израиль более 100 тысяч граждан из-за границы, из Европы и США. Самолеты авиакомпаний El Al, Israir и Arkia летают в основном днем из-за риска обстрелов.

Только два самолета в час могут приземляться в аэропорту Бен-Гурион. После высадки пассажиров они сразу улетают. По данным Times of Israel, ранее в Израиле запретили воздушные выезды из страны, чтобы избежать переполненности. Власти также стремились сократить время пребывания самолетов на земле.

Ожидается, что в понедельник авиакомпании будут выполнять 24 репатриационных рейса. На каждом борту смогут разместиться не более 50 пассажиров.

«Нам необходимо ограничить количество пассажиров в самолетах, которые находятся на взлетно-посадочной полосе, в этот сложный период, когда аэропорт может стать мишенью», — сказала Мири Регев.

Ранее израильские истребители сбросили 60 боеприпасов на объекты по всему Ирану. Как сообщил сообщил ЦАХАЛ, ВВС нанесли удары по ракетным установкам и беспилотникам в четырех районах: Исфахане, Бушере, Ахвазе и, впервые, в Йезде.