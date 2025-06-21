Израиль обвинил Иран в подготовке теракта на Кипре

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) планировал устроить атаку на израильтян на Кипре. Такое заявление сделала глава МИД Израиля Гидеон Саар в соцсети Х .

По его словам, кипрские службы безопасности в сотрудничестве с израильскими спецслужбами предотвратили теракт. Саар отметил, что Иран преследует израильтян как на территории страны, так и в других государствах.

Глава МИД назвал КСИР «террористическим крылом иранского режима». Он предупредил, что власти Израиля будут и дальше действовать для устранения исходящих от Ирана угроз.

Ранее ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира БПЛА ВВС Корпуса стражей Исламской революции Аминпура Джудаки. Он командовал запуском сотни дронов по Израилю из района Ахваз.