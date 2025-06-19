Израилю грозит «Саджил». Что известно о баллистической ракете Ирана

Иран 18 июня впервые атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой ракетой «Саджил». Хотя ее, предположительно, сбили, сам факт наличия такого оружия — серьезная заявка на успех в войне с ЦАХАЛ. Все, что известно о «Саджиле», собрал 360.ru.

Ракета «Саджил»

Баллистическую ракету средней дальности «Саджил» (с персидского переводится как «Терракота») разработали в конце нулевых годов. Впервые ее испытали в ноябре 2008-го на иранском космодроме Семнан. Тогда удалось достичь дальности полета в 1930 километров. Остальные данные были и остаются засекреченными.

Спустя год иранцы испытали новую модификацию ракеты. Дальность «Саджил» довели до 2500 километров, уменьшили вероятное отклонение от цели и прибавили скорость на старте. Позднее новое оружие задействовали в военных учениях «Великий Пророк — IV» в 2009-м. По слухам, оно отлично себя показало.

Для ракеты используют твердотопливный двигатель, что позволило значительно повысить боеготовность стратегических сил — сократилось время для подготовки к пуску. Кроме того, повышены безопасность и простота хранения снарядов. К тому же «Саджил», в отличие от баллистической «коллеги» «Шахаб-3», можно запускать под переменным углом.