Израилю грозит «Саджил». Что известно о баллистической ракете Ирана
Военный эксперт Кошкин: «Саджил» — не последняя модификация ракет Ирана
Иран 18 июня впервые атаковал Израиль двухступенчатой сверхтяжелой ракетой «Саджил». Хотя ее, предположительно, сбили, сам факт наличия такого оружия — серьезная заявка на успех в войне с ЦАХАЛ. Все, что известно о «Саджиле», собрал 360.ru.
Ракета «Саджил»
Баллистическую ракету средней дальности «Саджил» (с персидского переводится как «Терракота») разработали в конце нулевых годов. Впервые ее испытали в ноябре 2008-го на иранском космодроме Семнан. Тогда удалось достичь дальности полета в 1930 километров. Остальные данные были и остаются засекреченными.
Спустя год иранцы испытали новую модификацию ракеты. Дальность «Саджил» довели до 2500 километров, уменьшили вероятное отклонение от цели и прибавили скорость на старте. Позднее новое оружие задействовали в военных учениях «Великий Пророк — IV» в 2009-м. По слухам, оно отлично себя показало.
Для ракеты используют твердотопливный двигатель, что позволило значительно повысить боеготовность стратегических сил — сократилось время для подготовки к пуску. Кроме того, повышены безопасность и простота хранения снарядов. К тому же «Саджил», в отличие от баллистической «коллеги» «Шахаб-3», можно запускать под переменным углом.
Израиль может проиграть Ирану
Израиль создал себе реноме, будто он на Ближнем Востоке — крепость с высокотехнологичным вооружением и самыми передовыми военными технологиями. Однако, отметил завкафедрой РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор политических наук и профессор Андрей Кошкин, чаще всего такое мнение складывается из-за противников израильтян.
«ХАМАС атакуют с автоматами Калашникова наперевес и в сандалиях. В Ливане боевики „Хезболлы“ запускают кустарные неуправляемые реактивные ракеты „Кассам“ просто с черенка лопаты. На таком фоне действительно складывается впечатление о мощности Израиля», — пояснил собеседник 360.ru.
После недавнего обмена ударами весь мир увидел, что Иран совсем не тот, кем был раньше, напомнил Кошкин. Израильские средства противовоздушной обороны оказались не в состоянии успешно справиться со всеми волнами баллистических ракет, которыми их атаковал противник.
Двухступенчатые ракеты стали для израильтян в новинку. Но надо учитывать еще тот факт, что это не последняя модификация, которая есть у Ирана. Полтора года назад показывали их завод, где производят гиперзвуковые версии оружия. Их еще не задействовали для ударов по Израилю.
Андрей Кошкин
Специалисты уверяют, что у ЦАХАЛ не хватит ресурсов после еще 10 дней противостояния иранским ракетам. Поэтому Израиль стягивает средства ПВО со всего мира и ждет поддержки Соединенных Штатов — иначе может не продержаться.
Ракеты «Саджил» стоят на вооружении у элитных войск — Корпуса стражей исламской революции. Они впервые ударили по Израилю такими боеприпасами.
Хотя силы израильского ПВО, судя по всему, смогли перехватить «Саджил», они были наведены на штабы «Моссада», военной разведки и авиабазу, уточнил военный эксперт. Так что цели перед иранскими ракетами стоят довольно серьезные.