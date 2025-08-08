Израиль объяснился по поводу криков Трампа на Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп не повышал голос на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во время недавнего телефонного разговора о голоде в секторе Газа. Канцелярия израильского кабмина назвала эту информацию фейком, сообщил The Times of Israel .

«Утверждение о том, что якобы произошла „перепалка“ между премьер-министром Нетаньяху и президентом Трампом, является абсолютным фейком», — заявили представители премьера.

Высокопоставленные чиновники США рассказали NBC News о телефонном разговоре политиков 28 июля. Трамп якобы накричал на Нетаньяху, когда тот заявил, что жители палестинского анклава не голодают, а слухи запустило движение ХАМАС. Американский президент утверждал обратное, сославшись на Фонд гуманитарной помощи Газе, и не поверил в заверения премьер-министра.