Израиль объяснил вторжение танков на базу миротворцев ООН

ЦАХАЛ не стал признавать вторжение на базу ООН штурмом

Израильские военные атаковали базу Временных сил ООН в Ливане утром 13 октября. Вторжение на территорию миротворцев не было запланированным «штурмом» заявил представитель Армии обороны Израиля Надав Шошани. Его процитировала газета Haaretz .

«Это не штурм и не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами. Он отступил, чтобы избежать опасности», — сказал он.

Представитель израильской армии подчеркнул, что от действий ЦАХАЛА угрозы для временных сил ООН в Ливане не было. По его словам, несколько израильских солдат получили ранения. Это произошло, когда танки стали сдавать назад. Военные ЦАХАЛА применили дымовую завесу, а после завершения эвакуации раненых покинули позицию ООН.

Ранее израильские ВВС нанесли удар по иранскому машиностроительному заводу Saba в городке Хесья в сирийской провинции Хомс.