Израиль назвал нового посла в России

Израиль назначил своим новым послом в России заместителя гендиректора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее Йосеф уже работал в Москве, а также в представительствах Израиля в Вашингтоне и Сингапуре. Кроме того, он занимал должность посла в Кении. Теперь кандидатуру направят на утверждение правительством.

Назначение связано с уходом действующего посла Симоны Гальперин, которая возглавит европейский департамент МИД Израиля. Свою службу в Москве она завершит досрочно в октябре 2025 года.