Израиль назвал нового посла в России

Израиль назначил заместителя гендиректора МИД Одеда Йосефа послом в России

Фото: РИА «Новости»

Израиль назначил своим новым послом в России заместителя гендиректора и руководителя департамента Ближнего Востока МИД страны Одеда Йосефа. Об этом сообщила пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Ранее Йосеф уже работал в Москве, а также в представительствах Израиля в Вашингтоне и Сингапуре. Кроме того, он занимал должность посла в Кении. Теперь кандидатуру направят на утверждение правительством.

Назначение связано с  уходом действующего посла Симоны Гальперин, которая возглавит европейский департамент МИД Израиля. Свою службу в Москве она завершит досрочно в октябре 2025 года.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте