06 июня 2025 21:36 Бросила экологию ради Палестины. Грета Тунберг решила бороться с Израилем 0 0 0 Фото: Giuseppe Guarrera / www.globallookpress.com Мир

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Мировая звезда активизма Грета Тунберг отправилась на яхте бороться за Палестину. Точного плана пока нет, зато компанию шведка подобрала что надо: расисты, антисемиты и просто горлопаны, каких поискать. Все подробности похода и биография «девочки с косичками» — в материале 360.ru.

Как Тунберг доберется до Палестины Экоактивистка Грета Тунберг в компании 11 товарищей отправилась на яхте «Мадлин» под палестинским флагом из Италии в Газу. Шведка решила поддерживать палестинцев в осени 2023 года, как раз после того, как Израиль начал давать сдачу за нападение 7 октября. Тогда за один день погибли 1200 израильтян, ранения получили более трех тысяч и 251 оказались в заложниках. Заявленная цель нынешнего путешествия по Средиземному морю — «прорвать израильскую осаду и открыть гуманитарный коридор для снабжения гражданского населения Газы». Изначально Тунберг планировала выступить еще в мае. Но тогда судно перед самым отплытием повредил неизвестный беспилотник. Говорили, что дрон был израильским, однако доказательств этому нет. Во время нынешнего плаванья шведка несколько раз сообщала, что по пути следования над ними периодически пролетают БПЛА. Вся компания даже несколько раз отвлекалась от купания и облачилась в спасательные жилеты. Но ничего сверхъестественного не произошло. Со временем дроны исчезли: то ли их отозвали, то ли они ушли из зоны видимости.

Фото: Giuseppe Guerrera / www.globallookpress.com

Кто отправился вместе с Тунберг в путешествие Среди прочих соратников, которые отправились с Тунберг, заметили активистку из Берлина Ясмин Аджар. Она прославилась танцами после попадания иранской ракеты по Израилю и требованием запретить свободу слова для белых людей. Жаль, что от пенициллина или iPhone, также изобретенных белыми, она не отказывается. Также на борту Лиам Каннингем — ирландский актер, засветившийся в «Игре престолов», и французский политик левого толка Рима Хассан. Последний знаменит участием в демонстрациях с лозунгами «Мы умрем за джихад». Еще один «моряк» — французский журналист телеканала «Аль-Джазира» Омар Файяд: он утверждал, будто число жертв холокоста сильно преувеличено.

Интересно Известный своими женоненавистническими постами блогер Эндрю Тейт похвалил Грету Тумберг у себя в соцсетях. «Наконец она забросила климатическую аферу и занялась РЕАЛЬНОЙ проблемой. Уважаю такой поворот», — написал кикбоксер. Известный своими женоненавистническими постами блогер Эндрю Тейт похвалил Грету Тумберг у себя в соцсетях. «Наконец она забросила климатическую аферу и занялась РЕАЛЬНОЙ проблемой. Уважаю такой поворот», — написал кикбоксер.

Словом, большинство из спутников Тунберг трудно назвать миротворцами. Впрочем, и сама шведка публично скандировала «Мы сокрушим сионизм!». За это несколько экоорганизаций, в том числе и Fridays for Future, публично заявили о разрыве отношений с активисткой. А та в ответ заявляла, что при живом Израиле за экологию бороться не вариант.

Фото: www.globallookpress.com

Еще один скандал был связан с фото Тунберг с плюшевым осьминогом. Народу в соцсетях этот головоногий моллюск напомнил о старом антисемитское клише — «еврейском спруте», якобы опутавшем мир своими щупальцами. Этот образ любили использовать нацисты. О чем шведке и сообщили разгневанные подписчики. Тунберг переобулась на лету: снимок быстро заменила и заявила, что ничего такого не знала. А дальше прикрылась своим ментальным здоровьем — дескать, аутисты вроде нее используют осьминогов для передачи эмоций.

Фото: Antonia Hofmann / www.globallookpress.com

Биография Греты Тунберг Весной 2002 года шведские телевизионщики снимали документальный фильм о композиторе Йозефе Мартине Краусе. Тогда-то актер Сванте Тунберг и приглянулся оперной певице Малене Эрнман. Между съемками она пригласила молодого человека посмотреть фильм «Амели», а через два месяца сообщила кавалеру о беременности. Грета Тинтин Элеонора Эрнман Тунберг родилась 3 января 2003 года в Стокгольме. Через год ее родители дозрели до того, чтобы узаконить отношения, а в 2005-м на свет появилась вторая дочь, Беата. Певица не стала портить карьеру, так что детьми и домом занялся счастливый отец. Позднее он также стал персональным шофером и менеджером жены.

Фото: «Безумная Грета» Питера Брейгеля Старшего, 1562–1564 года / Публичное достояние

По официальной версии, Грета росла обычным ребенком, пока в восемь лет не услышала об изменении климата. К 11 годам девочка впала в депрессию, перестала есть, разговаривать и ходить в школу. Взволнованные родители позвали докторов, а те наставили диагнозов вроде расстройства аутистического спектра и ОКР.

Интересно Интересно, что в средние века имя Грета в некоторых скандинавских странах было нарицательным, воплощая в себе жадность и воинственность, несвойственные женщинам. Именно так «Безумная Грета» изображена на картине голландского живописца Питера Брейгеля — старшего. Интересно, что в средние века имя Грета в некоторых скандинавских странах было нарицательным, воплощая в себе жадность и воинственность, несвойственные женщинам. Именно так «Безумная Грета» изображена на картине голландского живописца Питера Брейгеля — старшего.

Родителям поначалу не слишком нравилось, что их старшее чадо перестало учиться, но в итоге они решили «уважать ее мнение — лишь бы дочь была счастлива». Семья не из бедных, так что можно не волноваться о том, как Грета с возрастом станет зарабатывать на жизнь. К тому же увлечение дочери экологией впоследствии получилось неплохо монетизировать. Тунберги решили перейти на веганство и отказались от использования воздушного транспорта. Это стоило Эрнман певческой карьеры, но скоро она наверстала упущенное, получив звание матери самой известной экоактивистки в мире. Да и оперативно написанная в 2018-м биографическая книга «Сцены из сердца» тоже неплохо «выстрелила». Позднее Грета тоже стала писательницей.

Фото: Christoph Soeder / www.globallookpress.com

Девочка без образования, но с дипломами Перечисление всех пикетов и акций, в которых участвовала юная Тунберг, отнимет слишком много времени. Она также отметилась гневной речью в парламенте Швеции, кричала с трибуны на пленарном заседании конференции ООН по изменению климата, участвовала в демонстрациях в Европе, Канаде и США. Все разумные доводы, противные ее воззрениям, девица просто отказывалась слушать. Иначе пришлось бы признать, что девочке из состоятельной шведской семьи как минимум грешно сетовать на то, что «взрослые украли ее детство». А еще пришлось бы отказаться от смартфона, компьютера, большинства нарядов и обуви — производство всего этого вредит природе. Да и путешествовать пешком.

Фото: Insidefoto, via www.imago-images / www.globallookpress.com

Идти на такие жертвы юная горлопанка, разумеется, не собиралась. Как и вообще делать хоть что-то полезное и реальное, пусть даже вышивать бисером. И взрослые, особенно политики, внезапно стали охотно привечать плохо воспитанную девочку, не осилившую среднюю школу. Ведь Тунберг стала прекрасным проводником нужных мыслей: в своих экологических спичах она между делом советовала за кого проголосовать, у каких компаний и что именно стоит покупать, кто хороший, а кто плохой в этом мире. Даже банальный выбор бейсболки такой знаменитостью мог сделать кого-то миллионером. Что уж говорить о политической партии, например. Понимала все это шведка или нет, неизвестно. Зато благосклонно принимала подарки вроде званий «Человек года», «Женщина года», дипломы почетного доктора факультета теологии Университета Хельсинки и почетной докторской степени университета Монса. Плюс — множество премий, статуя в натуральную величину, а еще вид пауков, лягушек и улиток названы в ее честь.