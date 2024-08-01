Израиль нанес удар по жилому поселению в Южном Ливане
Авиация Израиля ударила по окраинам поселения Шамаа в Ливане, есть погибшие
Израильская авиация нанесла удары по окраинам поселения Шамаа на юге Ливана. Предположительно, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».
«Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир», — пояснил собеседник агентства.
По его информации, удар пришелся по жилому дому. Среди погибших, продолжил он, есть члены семьи сирийских беженцев.
Ранее ХАМАС сообщил о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в ходе ракетного удара по Тегерану. Политик прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представители движения обвинили в атаке израильских военных.
После авиаудара ЦАХАЛ по городу Хан-Юнис в Газе 13 июля стало известно о ликвидации командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.