Израиль нанес удар по жилому поселению в Южном Ливане

Авиация Израиля ударила по окраинам поселения Шамаа в Ливане, есть погибшие

Израильская авиация нанесла удары по окраинам поселения Шамаа на юге Ливана. Предположительно, есть погибшие и раненые. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

«Три человека погибли и несколько получили ранения в результате авианалета израильских ВВС на окраины поселения Шамаа в округе Тир», — пояснил собеседник агентства.

По его информации, удар пришелся по жилому дому. Среди погибших, продолжил он, есть члены семьи сирийских беженцев.

Ранее ХАМАС сообщил о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в ходе ракетного удара по Тегерану. Политик прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. Представители движения обвинили в атаке израильских военных.

После авиаудара ЦАХАЛ по городу Хан-Юнис в Газе 13 июля стало известно о ликвидации командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа.