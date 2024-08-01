Глава боевого крыла ХАМАС Дейф погиб при ударе ЦАХАЛ по Газе 13 июля

ЦАХАЛ заявил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС при июльском ударе по Газе

Авиаудар армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по городу Хан-Юнис в Газе утром 13 июля привел к ликвидации командира боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщила пресс-служба военного ведомства .

Там напомнили, что координаты для удара летчики израильских истребителей получили от представителей разведки и ударили по комплексу зданий, где находился Дейф, а также командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. В ходе обстрела также погибли несколько боевиков.

По данным ЦАХАЛ, Дейф принимал участие в разработке и непосредственно участвовал в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, при котором погибли 1200 жителей страны, а более 250 взяли в заложники.

Кроме того, ликвидированный лидер боевого крыла палестинской группировки организовывал многочисленные теракты в Израиле и работал в тесном сотрудничестве с лидером ХАМАС Яхьей Синваром.

В минувшую среду, 31 июля, ХАМАС сообщил о гибели главы политического бюро Исмаила Хании в ходе ракетного удара по Тегерану, куда он прибыл на инаугурацию президента Масуда Пезешкиана. В организации заявили, что за атакой стояли израильские военные.

В ЦАХАЛ пока никак не прокомментировали случившееся и ответственность за ликвидацию политика на себя не взяли.