Израиль нанес массированный удар по Ирану

Около 15 израильских военных самолетов нанесли удары по складам ракет и беспилотников на западе Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в соцсети Х .

По данным ЦАХАЛ, удары нанесли по «подземной военной инфраструктуре, складам ракет и БПЛА, которые принадлежат подразделениям иранской армии». Операцию истребители провели по координатам, предоставленным военной разведкой.

Израильские военные уточнили, что целью стали объекты, связанные с хранением и производством вооружения, которое могло быть использовано против еврейского государства. Подробности о последствиях налета и ущербе Ирану пока не раскрывались.

Официальный представитель Армии обороны Израиля бригадный генерал Эффи Дефрин сделал заявление после масштабных ударов израильских ВВС по иранским военным и правительственным объектам в Тегеране.

«Наше послание звучит ясно: у нас есть еще много планов ударов. Мы будем знать, что нужно продолжать наносить удары по любому компоненту режима, который является частью планов, угрожающих Израилю», — подчеркнул он.

Вечером 23 июня Иран выпустил ракеты по военным базам США в Катаре.