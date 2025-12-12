Израиль нанес массированные удары по Ливану

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар сразу по нескольким районам на юге и востоке Ливана. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

«Массированным израильским ударам подверглись районы Джормок, Джбаа, Брейдж, Рихан, Ансар — Зрария, Таббана, Залая и долины Хумин и Румин», — уточнил он.

ЦАХАЛ ранее сообщил об ударах по нескольким целям в Ливане. Речь идет в том числе о лагере подготовки элитного подразделения «Хезболла» — «Родван».

В начале ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не позволит Ливану стать новой ареной борьбы. По его словам, «Хезболла», стремится вооружиться и восстановить свои позиции, поэтому ЦАХАЛ наносит удары по движению.