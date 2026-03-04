Израиль атаковал иранские командные центры в Тегеране

ВВС Израиля нанесли удары по целям в Тегеране, атаковав командные центры

Армия обороны Израиля завершила масштабную серию авиаударов по военным объектам в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли точечные удары по крупному военному комплексу на востоке иранской столицы на основе разведданных. В ЦАХАЛ заявили, что на территории объекта располагались командные центры различных силовых структур противника.

Среди пораженных целей — штаб-квартира Корпуса стражей исламской революции, управление разведки, штаб добровольческих формирований «Басидж», командование подразделений «Кудс», структуры внутренней безопасности и центр кибервойны.

В ЦАХАЛ утверждают, что в этих зданиях работали иранские военные и сотрудники силовых структур, причастные к планированию наступательных операций.

Ранее израильская армия сообщала об ударе по «секретному ядерному центру» в Тегеране.