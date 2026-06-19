Израиль и «Хезболла» договорились о перемирии после взаимных ударов

Reuters: перемирие между Израилем и «Хезболлой» вступило в силу в 16:00

Власти Израиля и руководство ливанской группировки «Хезболла» договорились о прекращении огня после серии взаимных ударов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Собеседник журналистов заявил, что перемирие вступило в силу в пятницу, 19 июня, в 16:00 по местному времени (совпадает с московским)

«После сегодняшней перестрелки Израиль и „Хезболла“ заключили соглашение о прекращении огня», — сказал американский чиновник.

Он добавил, что условия перемирия разработали переговорщики США и Катара при участии представителей Ирана.

Источник в правительстве Израиля в комментарии телеканалу i24NEWS подтвердил соглашение о прекращении боевых действий против «Хезболлы».При этом он подчеркнул, что войска останутся на ливанской территории, чтобы нанести удар в случае нарушения договоренностей.

«Мы заключили соглашение о прекращении огня. Мы продолжаем противодействовать угрозам, мы остаемся в зоне безопасности, и если „Хезболла“ причинит вред нашим солдатам и гражданским лицам, мы ответим силой», — уточнил источник.

Президент США Дональд Трамп 16 июня заявил, что израильские войска слишком долго и неэффективно пытаются бороться с «Хезболлой». По его словам, новый президент Сирии Ахмеда аш-Шараа справится лучше и быстрее.