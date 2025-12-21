Израиль готовит новый удар по Ирану

Сообщения о возобновлении ядерной программы Ирана и начале производства баллистических ракет после летней операции «Полуночный молот» напугали Израиль. Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники, новый удар по Ирану станет темой ближайшей встречи премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа.

Собеседники журналистов подчеркнули, что дополнительным фактором, подтолкнувшим Израиль к переговорам с США, стали заявления властей Ирана о возобновлении диалога с администрацией Трампа по сворачиванию ядерной сделки для снятия санкций.

На минувшей неделе Трамп намекнул, что получил сигнал Тегерана. Он не исключил, что на восстановление ядерных центрифуг у страны уйдет много времени и власти задумались о переговорах.

«Но если они не захотят пойти на сделку, мы их уничтожим. Мы можем очень быстро сбить их ракеты, у нас огромная мощь», — заявил глава Белого дома.

По словам источника, знакомого с планами Израиля, США получили информацию, что Иран не только восстановил, но и нарастил производство баллистических ракет до 300 единиц в год.

«Угроза от ракет очень реальна, и в прошлый раз мы не смогли предотвратить все», — заявил представитель израильского правительства.

Трамп, отвечая на вопрос о предстоящей встрече с Нетаньяху, заявил, что официальных договоренностей не было, но в личной беседе глава правительства Израиля попросил о переговорах 29 декабря.

Группировка войск США нанесла удар по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. В зону поражения попали заводы по обогащению урана в Натанзе, Исфахане, а также расположенном в глубине горных пещер Фордо. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что после этого дипломатическое обсуждение ядерной программы страны невозможно.