Израиль атаковал военные позиции в центральных районах Сирии

Израильские истребители атаковали ряд военных позиций в центральном регионе Сирии. Системы противовоздушной обороны сбили несколько ракет, сообщил источник агентства SANA в министерстве обороны.
По информации агентства, Израиль напал со стороны северо-западного Ливана. Силы ПВО перехватили несколько ракет, некоторые упали.
«В результате агрессии трое человек погибли и пятнадцать получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб», — отмечается в сообщении.
Сирийские системы ПВО 23 августа отразили атаку Израиля на пригород Дамаска. В центре столицы раздались звуки взрывов, горожане видели работу ракетчиков.
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