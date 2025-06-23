Израиль атаковал тюрьму в Тегеране
Израиль нанес удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале израильского МИД.
«Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру и другие объекты Сил внутренней безопасности и Корпуса стражей исламской революции в Тегеране», — заявили представители министерства.
Помимо этого, израильская армия ударила по штаб-квартире «Басидж» и атаковала бригаду «Альбарз».
Факт израильской атаки на тюрьму «Эвин» в Тегеране, сославшись на информацию судебных властей страны, подтвердило издание Mizan. Журналисты сообщили, что в результате атаки повреждения получили несколько частей тюремного здания.
По данным источника госагентства Fars, подрыв мог быть осуществлен с использованием беспилотника или взрывного устройства.
Ранее агентство ILNA со ссылкой на местные власти сообщила об атаке Израиля на ядерный объект в Фордо.