Израиль атаковал тюрьму в Тегеране

Израиль нанес удар по тюрьме «Эвин» в Тегеране. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале израильского МИД.

«Некоторое время назад ВВС Израиля атаковали штаб-квартиру и другие объекты Сил внутренней безопасности и Корпуса стражей исламской революции в Тегеране», — заявили представители министерства.

Помимо этого, израильская армия ударила по штаб-квартире «Басидж» и атаковала бригаду «Альбарз».

Факт израильской атаки на тюрьму «Эвин» в Тегеране, сославшись на информацию судебных властей страны, подтвердило издание Mizan. Журналисты сообщили, что в результате атаки повреждения получили несколько частей тюремного здания.

По данным источника госагентства Fars, подрыв мог быть осуществлен с использованием беспилотника или взрывного устройства.

Ранее агентство ILNA со ссылкой на местные власти сообщила об атаке Израиля на ядерный объект в Фордо.