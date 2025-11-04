В столице Ирана в 46-летнюю годовщину захвата посольства США повесили антиамериканский баннер, на который попал и портрет президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС .

Антиамериканский плакат, высмеивающий главу киевского режима, разместили на площади Энгеляб в центре Тегерана.

На огромном полотне изображена голова Статуи Свободы, корону которой представители в виде тюрьмы. За решеткой изображены бывшие мировые лидеры, которые погибли или утратили власть после того, как доверились Вашингтону. Рядом с бывшим главой Ливии Муаммаром Каддафи изображен Зеленский.

«Результат доверия США — гибель», — гласит надпись на баннере.

Ранее депутат финской партии «Союз Свободы» Армандо Мема заявил, что Зеленскому пора лететь в Россию, чтобы начать переговоры.