«Изменись или умри». Фон дер Ляйен призвала Европу тратить больше денег на ВПК
Фон дер Ляйен посоветовала Европе увеличить траты на ВПК
Европе следует отказаться от разделения гражданской и военной промышленности, объединив все отрасли в единую оборонную цепочку. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Как говорят на Украине, изменись или умри. Мы тоже должны принять эту мантру. Мы все согласились тратить больше. Теперь нам нужно выделить деньги и превратить их в реальные оборонные возможности», — сказала она.
Фон дер Ляйен ответила тем, кто сомневается в необходимости таких расходов, что Европа «не может себе позволить этого не делать». Также, по ее словам, ЕС потребовалась шоковая терапия в сфере безопасности, чтобы пробудиться.
Ранее председатель Еврокомиссии раскрыла цель Евросоюза на Украине. Она подчеркивала, что меры стран ЕС в связи с конфликтом должны привести к мирным переговорам на условиях Киева.