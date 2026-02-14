Европе следует отказаться от разделения гражданской и военной промышленности, объединив все отрасли в единую оборонную цепочку. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен .

«Как говорят на Украине, изменись или умри. Мы тоже должны принять эту мантру. Мы все согласились тратить больше. Теперь нам нужно выделить деньги и превратить их в реальные оборонные возможности», — сказала она.

Фон дер Ляйен ответила тем, кто сомневается в необходимости таких расходов, что Европа «не может себе позволить этого не делать». Также, по ее словам, ЕС потребовалась шоковая терапия в сфере безопасности, чтобы пробудиться.

Ранее председатель Еврокомиссии раскрыла цель Евросоюза на Украине. Она подчеркивала, что меры стран ЕС в связи с конфликтом должны привести к мирным переговорам на условиях Киева.