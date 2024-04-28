Изъятие российских активов напугало Германию | 360°

Мир 28 апреля 2024, 22:29 Изъятие российских активов напугало Германию WSJ: Германия мешает изъятию активов России из-за событий Второй мировой войны РИА «Новости»

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Германия выступает против изъятия активов России за рубежом из-за боязни, что такие действия спровоцируют новые иски за преступления нацистов во времена Второй мировой войны. Об этом написало издание Wall Street Journal.

«Берлин стал одним из самых яростных противников попыток реквизировать часть активов российского Центробанка… В Германия опасаются, что изъятие может спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны», — пояснили в материале.

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Автор статьи отметил, что немецкие власти хотят защитить от ответных мер более 270 компаний, которые продолжают работать в России.

Франция, Италия и Европейский центральный банк уже выразили опасения по поводу конфискации российских активов. Он уверены, что это подорвет международное доверие к евро и активам в единой валюте.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что в России не рассматривают возможность обмена освобожденных территорий на заблокированные Западом активы.