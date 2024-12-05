Избранный Трампом будущий глава Пентагона пообещал бросить пить

Ветеран и телеведущий Пит Хегсет, которого избранный президент Америки Дональд Трамп выбрал на пост главы Пентагона, пообещал бросить пить, если его кандидатуру на эту должность поддержат в сенате США. Об этом сообщила газета Hill .

«В среду Хегсет приложил значительные усилия для спасения своей кандидатуры, в том числе пообещав сенаторам-республиканцам, что бросит пить, если его утвердят на пост министра обороны», — заявили журналисты.

Ранее сенатор Кевин Крамер заявил, что Хегсет страдал от алкогольной зависимости. Также коллеги телеведущего из Fox News беспокоились из-за его пристрастия к спиртному.

Однако любовь к выпивке вовсе не единственный грех возможно будущего главы ВС США. Девять лет назад он кинул топор в барабанщика во время соревнования по метанию. Через три года музыкант подал в суд из-за полученных травм.