Избранный президент Индонезии посетит Россию

Избранный президент Индонезии Прабово Субианто может приехать в Россию с официальным визитом. Об этом РИА «Новости» рассказал посол государства в России Джосе Тавареш.

«Конечно, окончательный итог будет зависеть от решений Субианто, когда он вступит в должность президента. Однако я думаю, что он приедет», — поделился дипломат.

Субианто уже посещал Россию, но в качестве министра обороны. В последний раз военный был в стране на бизнес-переговорах в 2021 году, отметил Тавареш.

Прабово Субианто победил на президентских выборах в Индонезии, лидировав с большим отрывом, и набрал 96,2 миллиона голосов. Его инаугурация состоится 20 октября.

Субианто принадлежит к одной очень влиятельной семье — его отец основал первый государственный банк Bank Negara Indonesia. Сам политик создал собственную партию «Гериндра».

Ранее Индонезия выступила против конфискации российских активов. Представители страны беспокоятся за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе.