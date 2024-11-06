Избиратели в США пожаловались на «укравшие» их голоса машины

Жители округа Принс-Джордж в штате Мэриленд пожаловались на ошибочное зачисление машинами для голосования их голосов кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн вместо кандидата от демократов Камалы Харрис. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«В округе Принс-Джордж ряд избирателей рассказали о том, что машины для голосования перенаправили их голоса за Камалу Харрис кандидату от Партии зеленых Джилл Стайн», — заявили в статье.

Представитель избирательной комиссии объяснил эту проблему расположением имен кандидатов на двух электронных страницах. По его словам, избиратели случайно выбирали Стайн, не переворачивая страницу.

Также более десятка граждан США обратились с жалобами на ошибки машин, расположенных на одном из участков в городе Аппер-Мальборо.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер после приостановки голосования в одном из округов заявил о прямой угрозе выборам в его штате. После пяти анонимных сообщений о возможных бомбах закрыли два участка в округе Фултон.