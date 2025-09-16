Избиратели не простят. Почему Евросоюз не откажется от российских нефти и газа?

Евросоюз вряд ли откажется от российских нефти и газа по нескольким причинам. Об этом 360.ru рассказал независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич.

Энергетическая база экономики ЕС уже подорвана отказом от российских энергоносителей, отметил эксперт.

«Фактически идет довольно быстрая деградация промышленной составляющей европейской экономики. Добить ее каким-то немедленным и радикальным отказом от тех поставок газа и нефти, которые еще сохраняются, просто рука не поднимается у национальных правительств в первую очередь. У евробюрократов, может быть, и поднялась бы», — объяснил он.

Избиратели не простят национальным правительствам такой шаг.

«Они же все электорально зависимы. Они все висят на тонкой ниточке. У них уровень поддержки со стороны избирателей у кого слегка за 20%, как в Германии, а у кого и ниже 15%, как во Франции. А в Великобритании нынешние лейбористы держатся только до ближайших выборов и молятся, чтобы они были попозже», — подчеркнул Станкевич.

Поэтому в Европе откладывают на неопределенное будущее уничтожение собственной промышленной базы.

«До 2027 года. Почему? Потому что надеются, что к тому времени Трампа не будет. Или он будет связан по рукам и ногам в избирательной кампании», — заключил эксперт.

Ранее американский президент потребовал от ЕС прекратить закупки российских нефти и газа, но блок назвал условия неприемлемыми.