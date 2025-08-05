Скончалась первая женщина — директор МИ-5

Первая женщина — директор МИ-5 Стелла Римингтон скончалась на 91-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Sky .

Римингтон возглавляла службу контрразведки с 1992 по 1996 год и стала прототипом М в фильмах о Джеймсе Бонде.

По данным телеканала, она умерла «в окружении своей любимой семьи и собак и до последнего вздоха решительно держалась за жизнь, которую любила».

Согласно информации на сайте МИ-5, Римингтон была первой главой контрразведки, названной публично. Под ее руководством служба занималась борьбой с терроризмом в Северной Ирландии, где шло противостояние между ирландскими республиканцами и лоялистами.

На пенсии экс-глава МИ-5 написала несколько романов о жизни разведки. Также она выпустила автобиографию «Совершенно секретно».

Ранее в Великобритании впервые назначили женщину на пост Секретной разведывательной службы MI6. Новой главой утвердили Блез Метревели, которая возглавляла технологический департамент.